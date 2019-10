Ulkomaat

Peking korosti kasvavaa mahtiaan jättimäisellä sotilasparaatilla, johon osallistui yli 100 000 ihmistä

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosipäivän

http://hs.fi/ulkomaat/art-2000006256759.html