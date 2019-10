Ulkomaat

Mustaa pantteria asunnossaan pitänyt ranskalaismies ilmoittautui poliisille

Ranskan

poliisi on ottanut kiinni miehen, jonka epäillään pitäneen villipantteria asunnossaan, kertoo uutistoimisto AFP. Mustan pantterin nähtiin kuljeskelevan talon katolla Armentièresin alueella Lillen kaupungin liepeillä syyskuussa.Pantteri oli karannut ikkunan kautta yksityisasunnosta, jossa sitä oli ilmeisesti pidetty lemmikkinä.Noin viikko sitten nuori pantteri varastettiin eläintarhasta, johon se vietiin kiinnioton jälkeen. Pantteri oli määrä siirtää eläintarhasta keskukseen, joka on erikoistunut kesytettyjen villieläinten hoitamiseen. Eläintä ei ole vielä löydetty, ja eläintarhan henkilökunta on huolissaan pantterin voinnista.Tiistaina mies, jonka huoneistosta pantteri oli päässyt alun perin karkaamaan, ilmoittautui poliisille. Hänet otettiin kiinni kuulusteltavaksi. Miestä epäillään yleisen vaaran aiheuttamisesta, villieläimen laittomasta hallussapidosta ja eläinsuojelurikoksesta. Mies oli viranomaisten mukaan leikannut pantterin kynnet pois.Yhä kadoksissa olevan pantterin uskotaan olevan vasta kuuden kuukauden ikäinen.