Ulkomaat

Ranskalaiskanava: Neljä kuollut ja useita loukkaantunut veitsi­hyökkäyksessä poliisi­asemalla Pariisissa, myös

Veitsellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisiasema

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy