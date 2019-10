Ulkomaat

Puoli miljoonaa opioidipilleriä määrännyt lääkäri sai 40 vuoden vankilatuomion Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalainen

Tuomioistuimen

Opioidien

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005292677.html