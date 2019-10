Trump neuvoo nyt Kiinaakin penkomaan Bidenien toimia – vaati siis avoimesti asiaa, jonka takia hänestä on käynnistetty virkarikostutkinta

Ulkomaat

Trump neuvoo nyt Kiinaakin penkomaan Bidenien toimia – vaati siis avoimesti asiaa, jonka takia hänestä on käyn

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006250511.html

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Samaan