Suora lähetys: Komissaariehdokas Schinas puolustaa eurooppalaisen elämäntavan salkkuaan: ”En ota käytyä väittelyä kevyesti”

Tästä on kyse

Komission valinta



Europarlamentin valiokunnat kuulevat komissaariehdokkaita tämän viikon ajan.



Kuulemisen tarkennukseksi voidaan pyytää kirjallisia vastauksia tai uusi kuuleminen.



Myös oikeusvaliokunta on arvioinut komissaarien kykyä hoitaa tehtäviään. Unkarin ja Romanian ehdokkaat eivät läpäisseet arvioita.



On todennäköistä, että osa komissaariehdokkaista vaihtuu ennen EU-parlamentin äänestystä 23. lokakuuta koko komissiosta.



Uuden komission on tarkoitus aloittaa työnsä 1.marraskuuta.