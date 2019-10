Ulkomaat

Hongkongin hallinto pohtii naamio­kieltoa mielen­osoituksiin, protestien odotetaan kiihtyvän

Hongkong

Protestien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naamiokielto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoitukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Mielenosoitukset