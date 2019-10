Ulkomaat

Irakin levottomuuksissa on kuollut jo ainakin 44 ihmistä, loukkaantuneita on satoja

Neljättä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahdi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy