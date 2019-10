Ulkomaat

Trumpin neuvonantaja syyttää virka­rikos­tutkinnasta ”deep statea”, mutta jopa sala­liitto­teorian lietsoja St

Donald Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Termiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Deep state -salaliittoteoria on hulluille.”

Trump

Steve Bannon

Viime