Pohjoismaissa on pitkään syntynyt enemmän lapsia kuin muissa rikkaissa maissa, mutta se saattaa nyt muuttua – eikä kukaan oikein tiedä miksi Suomi poikkeaa muista Pohjoismaista siinä, että lapsettomuus on yleisempää ja naiset hoitavat lapsia pitempään kotona. Myös tasa-arvoasenteissa on havaittu eroja.