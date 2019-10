Ulkomaat

Tutkijat löysivät australialaisesta sade­metsästä vaarallisen sienen, joka voi irrottaa ihon ja kutistaa aivot

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eliön