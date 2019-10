Sankarikenraalin potkut olivat alku Irakin levottomuuksille: Nyt protestit leviävät ja poliisi ampuu kohti, kertoo bagdadilainen Ahmed Moafq HS:lle

Ulkomaat

Sankarikenraalin potkut olivat alku Irakin levottomuuksille: Nyt protestit leviävät ja poliisi ampuu kohti, ke

Korruptioon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Protestit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Autoliikenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Protestit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuukausia

Pääministeri

Toistaiseksi