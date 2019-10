Muurin tarkoitus on tyynnytellä säikyltetyjä sieluja: Siksi iki­aikaisesta puolustus­keinosta on tullut jälleen muotia Nationalismin nostaessa jälleen päätään on aika pohtia sitä, miten murretaan kaikkien muurien äiti, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Jukka Huusko esseessään.