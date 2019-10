Ulkomaat

Noin 20 ihmistä kuoli iskussa kultakaivokselle Burkina Fasossa

20 ihmistä kuoli iskussa kultakaivokselle länsiafrikkalaisessa Burkina Fasossa lauantaina, kertoo uutistoimisto AFP.”Aseelliset henkilöt hyökkäsivät kultakaivokseen Dolmanen alueella ja tappoivat noin 20 ihmistä, lähinnä kullankaivajia”, kertoi AFP:n tietolähde.Isku on osa jihadistiväkivaltaa, joka on piinannut maata jo neljä ja puoli vuotta. 585 ihmistä on kuollut Burkina Fasossa vuodesta 2015, jolloin jihadistien iskut levisivät maahan naapurimaa Malista.Arviolta 300 000 ihmistä on paennut väkivaltaisuuksien vuoksi kodeistaan, ja kouluja on jouduttu sulkemaan.maiden johtajat kokoontuivat viime kuussa Burkina Fasoon ja ilmoittivat miljardin dollarin suunnitelman jihadistiväkivallan torjumiseksi. Aiemmin taistelua on haitannut rahoituksen puute.Lisäksi Ranskalla on Sahelin alueella noin 4 000 sotilasta, joiden tarkoitus on taistella alueella toimivia jihadistiryhmiä vastaan.