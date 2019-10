Ulkomaat

Asianajaja: Toisellakin ilmiantajalla tietoja liittyen presidentti Trumpin Ukraina-vyyhtiin

Jo toinen

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006252056.html

Trump

Epäilykset

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006252476.html