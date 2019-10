Ulkomaat

Greta Thunberg pyrkii pian Chileen, mutta matkan voi katkaista läntisen pallon­puoliskon vaarallisin paikka

Euroopassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Darién

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thunbergin

Seikkailuhenkiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eteläinen reitti

Riskejä riittää