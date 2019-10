Ulkomaat

Trumpilta täys­käännös vastoin puolustus­ministeriön suosituksia: antaa Turkin hyökätä Koillis-Syyriaan

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoinen talo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Kurdijoukot

Trump