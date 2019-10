Ulkomaat

Putin julkaisi syntymä­päivä­kuvansa: 67-vuotias presidentti sienestää puolustus­ministerinsä kanssa

Vladimir Putin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/paivanlehti/08082017/art-2000005317919.html

Jo vuonna