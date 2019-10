Ulkomaat

Jopa Trumpin republikaani­liittolaiset moittivat presidentin täys­käännöstä Syyriassa: ”Katastrofaalinen virhe

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue myös:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006264916.html

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Syyria-siirtoa

Trump