Ulkomaat

Ecuador ajautui kaaokseen: Hallitus pakeni pääkaupungista, kolme öljylaitosta vallattu

Ecuadorin

Ecuadorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ecuadorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy