Ulkomaat

Neljä saman perheen jäsentä kuoli ottaessaan selfietä Intiassa, joukossa tuore morsian

saman perheen jäsentä kuoli Etelä-Intiassa, kun he yrittivät ottaa näyttävää selfietä. Kuolleiden joukossa oli juuri naimisiin mennyt tuore morsian, kertoivat viranomaiset uutiskanava CNN:n mukaan.Onnettomuus tapahtui Pambarin padolla Tamil Nadun osavaltiossa sunnuntaina. 22-vuotias morsian joutui veden varaan yhdessä 22-, 20- ja 14-vuotiaiden perheenjäseniensä kanssa. He kaikki hukkuivat. 25-vuotias sulhanen selvisi vedestä ja sai pelastettua myös morsiamen 15-vuotiaan siskon.kuolee eniten ihmisiä maailmassa selfien ottamisen yhteydessä.Intian vanavedessä seuraavat Venäjä, Yhdysvallat ja Pakistan, kertoo intialainen Journal of Family Medicine and Primary Care. Aviisin mukaan ainakin 259 ihmistä sai surmansa maailmanlaajuisesti selfietä ottaessaan vuosina 2011–2017.Valtaosa uhreista oli alle kolmekymppisiä miehiä.