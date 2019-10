Ulkomaat

NYT: Euroopassa on toiminut vuosia huippu­salainen venäläis­yksikkö, jonka tarkoitus on aiheuttaa epä­vakautta

Euroopassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue myös:

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000006001737.html

Yksikkö 29155

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The New York Timesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy