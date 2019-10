166 höyrylaivaa jumiutui Hongkongin satamaan vuonna 1922 – Päivässä tehtiin säädös, jonka nojalla valtio kielsi nyt naamarit

Ulkomaat

166 höyrylaivaa jumiutui Hongkongin satamaan vuonna 1922 – Päivässä tehtiin säädös, jonka nojalla valtio kiels

Talvella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällainen hätätilalaki on

Säädös mahdollistaa muun muassa sensuurin, pidätykset ja takavarikot

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustalla kiinalaisten sorto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakkoihin liittyi muun muassa kokkeja, kotiapulaisia, konttorityöläisiä ja kantotuolin kantajia

Naamiokielto jatkuu

Vain hallintojohtajalla itsellään on valta kumota hätätilasäädöksen nojalla antamansa määräykset.