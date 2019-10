Ulkomaat

Joe Biden vaati presidentti Trumpin syyttämistä virkarikoksesta ensi kertaa: ”Hän on pettänyt kansansa”

Demokraattien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhelinkeskustelust

a

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bidenin