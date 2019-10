Yhdysvallat siirsi Isis-vankeja pois taisteluiden alta Syyriassa, joukossa kaksi Isisin ”Beatles-ryhmään” kuulunutta

Ulkomaat

Yhdysvallat siirsi Isis-vankeja pois taisteluiden alta Syyriassa, joukossa kaksi Isisin ”Beatles-ryhmään” kuul

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muun muassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin