Puolassa lytättiin tuomarit, ja nyt tähtäimessä ovat homot ja media – ”Tämä on jo autoritaarinen järjestelmä ja tämä johtaa vielä diktatuuriin” Apulaisoikeusministerin sanotaan pyörittäneen herjauskampanjaa, joka kohdistui Puolan suurimman tuomarijärjestön johtajaan. Kovaotteisen oikeusreformin jälkeen valtapuolue PiS saattaa keskittyä median rusikoimiseen, mutta ensin on voitettava vaalit, ja se tapahtuu sateenkaariväen vastaisilla hyökkäyksillä. PiS on saavuttanut suosiota myös talouskasvulla ja sosiaaliohjelmilla.