Ulkomaat

Säiliöaluksella räjähti, Iranin öljy-yhtiö epäilee ohjusiskua

Iranilaisella säiliöaluksella on tapahtunut räjähdys, kertoo iranilainen uutistoimisto ISNA uutistoimisto Reutersin mukaan. Räjähdyksen on kerrottu sytyttäneen Iranin omistuksessa olevan kansallisen öljy-yhtiön NIOC:n omistaman aluksen tuleen vajaan sadan kilometrin päässä saudiarabialaisesta Jeddan satamakaupungista.



Öljy-yhtiö NIOC:n mukaan räjähdys on voinut ”todennäköisesti” johtua kahdesta alukseen suunnatusta ohjuksesta. Asiantuntijoiden mukaan kyse on voinut olla terrori-iskusta, sanoo ISNA Reutersin mukaan. Tietoa ei kuitenkaan ole vahvistettu.



Uutistoimisto AFP:n mukaan NIOC on kiistänyt, että alus olisi syttynyt tuleen.







Räjähdys aiheutti alukseen vakavia vaurioita. Nimettömien lähteiden mukaan öljyä on päässyt vuotamaan Punaiseenmereen.



Iranilaiseen vallankumouskaartiin Reutersin mukaan kytköksissä olevan Nour News -median mukaan aluksen miehistö on kuitenkin turvassa ja tilanne aluksella hallinnassa.