Miksi ennakkosuosikkina pidettyä Greta Thunbergiä ei valittu Nobelin saajaksi? HS käy läpi neljä mahdollista syytä

Ulkomaat

Miksi ennakkosuosikkina pidettyä Greta Thunbergiä ei valittu Nobelin saajaksi? HS käy läpi neljä mahdollista s

Tukholma

Mitä haluat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006269094.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Alfred Nobelin testamentti

Alfred Nobel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Thunbergin nuori ikä

Greta Thunberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Konkreettiset saavutukset

Nobel-komiteaa

4. Puhetyyli

Palkintokomiteaan