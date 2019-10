Ulkomaat

Punainen Risti kumoaa huhut kaaoksesta al-Holin Isis-leirillä

Al-Holin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muun

Al-Holin

Kaikkiaan