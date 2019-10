Ulkomaat

Kreikka pyytää Natoa lisäämään meripartioita Erdoğanin pakolais­uhkauksen takia, Espanja pohtii ilmatorjunta­o

Kreikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Natolla

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanja

Turkki