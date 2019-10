Ulkomaat

Nopeasti etenevät maastopalot riehuvat Los Angelesin liepeillä, yli satatuhatta asukasta evakuoitu

Enimmillään

ovat määränneet noin satatuhatta asukasta poistumaan San Fernandon laakson alueelta Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa, jossa maastopalot ovat levinneet nopeasti, kertoo uutistoimisto AFP.Paloalue sijaitsee Los Angelesin kaupungin lounaispuolella. Laakson alueella on noin 1,8 miljoonaa asukasta.Maastopaloalue laajeni torstain ja perjantain välisen yön aikana 650 hehtaarista 1 600 hehtaariin muutaman tunnin aikana.Tulen leviämistä ovat edesauttaneet voimakas tuuli, lämpö ja kuivuus. Sääennusteiden mukaan tuulinen sää jatkuu.Toistaiseksi kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen maastopaloissa, AFP kertoo.Tulta taltuttamassa on ollut noin tuhat sammuttajaa pelastuslaitoksista.Toinen maastopalo on tuhonnut Los Angelesin itäpuolella sijaitsevan asuntoautoalueen. Palo sai alkunsa, kun rekkakuski tyhjensi roska-astiansa tien viereen, jossa roskat syttyivät palamaan.Tulipesäkkeitä on muuallakin kaupungin lähistöllä.yli puoli miljoonaa ihmistä jäi sähköttä torstaina Kaliforniassa, kun Pacific Gas & Electric -yhtiö katkaisi sähkönjakelun välttääkseen viimevuotiset ongelmat. Tuolloin vaurioituneet sähkölinjat sytyttivät useita uusia paloja.Osavaltion pohjoisosissa monet koulut ja yliopistot ovat sulkeneet ovensa, ja asukkaat ovat hamstranneet muun muassa polttoainetta, vettä ja paristoja.Viime vuonna Kalifornian maastopaloissa kuoli noin 90 ihmistä.