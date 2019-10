Kaahari myöhästyy – Viro keksi uuden tavan hillitä ylinopeuksia Viron poliisi on testannut ”rauhoittumispysäkkiä” vaihtoehtona ylinopeussakoille. Kokeilua on pidetty oikeudenmukaisena, koska aika on kaikille yhtä arvokasta, kokeilun kehittäjät kertovat.