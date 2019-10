Ulkomaat

Yhdysvallat vie 3 000 sotilasta lisää Saudi-Arabiaan vahvistaakseen öljy­laitosten puolustusta

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006242704.html

Saudi-Arabian