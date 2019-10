Ulkomaat

Ainakin neljä kuoli ampumisessa New Yorkin Brooklynissä

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja kolme haavoittunut vakavasti ampumisessa New Yorkissa, kertovat amerikkalaismediat. Ampuminen tapahtui Brooklynin kaupunginosassa varhain aamulla. Alustavien tietojen mukaan tapahtumapaikka olisi ollut yksityinen juhlatila.



Uutistoimisto AP:n mukaan poliisin saapuessa paikalta löytyi neljä miestä kuolleina. Haavoittuneiden joukossa on ainakin yksi nainen.