Ulkomaat

16 ihmistä kuoli moskeijaan tehdyssä iskussa Burkina Fasossa

16 ihmistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jihadistiväkivalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti länsiafrikkalaisen Burkina Fason pohjoisosassa sijaitsevaan moskeijaan perjantai-iltana tehdyssä iskussa, kertoo uutistoimisto AFP.Aseistautuneet miehet olivat hyökänneet moskeijaan paikallista aikaa noin iltaseitsemän jälkeen. Paikallinen asukas kertoi AFP:lle, että hyökkäyksen jälkeen lähialueen asukkaat olivat paenneet kodeistaan.Viranomaislähteiden mukaan 13 uhria kuoli paikan päällä ja kolme menehtyi vammoihinsa myöhemmin. Kaksi loukkaantunutta on edelleen kriittisessä tilassa, kertoo AFP.on piinannut maata jo neljä ja puoli vuotta.Vuodesta 2015 lähtien yleistyneet aseelliset iskut ja itsemurhapommitukset ovat vaatineet lähes 600 ihmisen hengen. Tuolloin jihadistien iskut levisivät maahan naapurimaa Malista.AFP:n mukaan arviolta 300 000 ihmistä on paennut väkivaltaisuuksien vuoksi kodeistaan ja tuhansia kouluja on jouduttu sulkemaan.