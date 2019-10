”Pitäisikö meidän istua pimeässä?” – Tänään äänestävällä ja kivihiiliriippuvaisella Puolalla puuttuu vielä täysin suunnitelma ilmastotavoitteisiin pääsystä

Ulkomaat

”Pitäisikö meidän istua pimeässä?” – Tänään äänestävällä ja kivihiiliriippuvaisella Puolalla puuttuu vielä täy

Varsova / Katowice

Joukko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Energiaan

Jos

Puolan

Samoin