HS Irakissa: ”Mitä itse tekisit, jos joku pommittaa kotitaloasi ja sinulla on lapsia?” Syyriasta paenneen perheen kovan päätös: puolet lähti ja puolet jäi pommitusten keskelle HS tapasi Turkin hyökkäystä paenneen perheen Irakin Kurdistanissa. Ainakin satatuhatta syyrialaista on paennut kodeistaan Turkin hyökkäystä. Heistä vain harva on päässyt ylittämään rajan Irakiin.