Ulkomaat

Ecuadorin presidentti ja alkuperäiskansojen edustajat pääsivät sopimukseen mielenosoitusten lopettamisesta

Ecuadorin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

12 päivää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy