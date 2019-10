Syyrian hallinto ja kurdijoukot tekivät sopimuksen vastatakseen Turkin hyökkäykseen – Asiantuntija arvioi, miten sodan asetelmat muuttuvat

Ulkomaat

Syyrian hallinto ja kurdijoukot tekivät sopimuksen vastatakseen Turkin hyökkäykseen – Asiantuntija arvioi, mit

Kurdien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alarannan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurdijoukkoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alaranta

Turkin