Ulkomaat

Järjestö: Kurdien joukot kävivät laajaan vasta­hyökkäykseen tärkeässä raja­kaupungissa, jonka Turkki ilmoitti

Kurdien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes viikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

johtamat SDF-joukot tekivät tiistain vastaisena yönä laajan vastahyökkäyksen puolustaakseen Turkin ja Syyrian rajalla sijaitsevaa Ras al-Ainin kaupunkia, tiedottaa Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.Britanniasta johdettavan järjestön mukaan SDF-joukot olisivat ”linnoitusten, tunnelien ja juoksuhautojen” avulla onnistuneet estämään Turkin armeijaa valtaamasta strategisesti tärkeää rajakaupunkia.Ras al-Ainissa olevan AFP:n toimittajan mukaan SDF-joukkojen ja Turkin taistelu jatkui tiistaina, vaikka Turkki jo kertaalleen ilmoitti vallanneensa Ras al-Ainin.Uutistoimisto Reuters välittää suoraa lähetystä kaupungista Turkista kuvattuna:Turkin armeijan ja sen syyrialaisten liittolaisten hyökkäys Pohjois-Syyriaan on tähän mennessä tappanut arviolta 70 siviiliä ja 135 SDF-joukkojen taistelijaa, SOHR kertoo. Järjestön arvion mukaan noin 120 Turkin rinnalla taistelevaa syyrialaista on kuollut taisteluissa.SOHRin mukaan taistelut jatkuivat myös Manbijin kaupungissa, jossa Turkin syyrialaiset liittolaiset sotivat SDF-joukkoja vastaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut olettavansa kurdijoukkojen vetäytyvän Manbijista, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Turkin rajasta.”Kun Manbij on evakuoitu, emme mene sinne Turkkina. Arabiveljemme, jotka ovat alueen todellisia omistajia, palaavat sinne. Meidän tehtävämme on turvata heidän paluunsa”, Erdoğan sanoi AFP:n mukaan maanantaina viitaten syyrialaisiin arabijoukkoihin, jotka tukevat Turkin sotatoimia kurdeja vastaan.Turkin puolustusministeriö ilmoitti tiistai-iltapäivällä Suomen aikaa, että 15 kurditaistelijaa on ”neutralisoitu” Manbijissa.jatkunut taistelu on myös jättänyt kymmenettuhannet kodittomaksi. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) arvion mukaan noin 160 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.Olot ovat tukalat myös alueella toimiville avustusjärjestöille, ja kaikki humanitäärinen apu on toistaiseksi jäissä. Paikallinen kurdihallinto tiedotti tiistaina AFP:n mukaan, että kaikki kansainväliset avustusjärjestöt ovat joutuneet lähtemään Koillis-Syyriasta.”Inhimillinen ahdinko on pahentunut alueilla, joihin hyökkäykset ovat kohdistuneet, sillä kaikki humanitäärinen apu on lakannut ja kaikki kansainväliset avustusjärjestöt ovat lopettaneet toimintansa”, kurdihallinnon tiedotteessa sanottiin.Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä kaikki 1 000 sotilastaan Koillis-Syyriasta jättäen vain pienen sotilasjoukon Etelä-Syyriaan. Noin 150 sotilaan on määrä jäädä Al-Tanfin sotilastukikohtaan lähelle Jordanian ja Irakin rajoja, kertoo AFP.