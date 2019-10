Ulkomaat

Järjestö: Kurdien joukot kävivät laajaan vasta­hyökkäykseen tärkeässä raja­kaupungissa, jonka Turkki ilmoitti

Kurdien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SOHRin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes viikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy