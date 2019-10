Ulkomaat

338 ihmistä 38 maassa saanut syytteet lapsipornon ostamisesta bitcoineilla

Lapsipornovideoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkintaan

kryptovaluutta bitcoineilla myyneen verkkosivun paljastuminen on johtanut syytteisiin 338:aa ihmistä vastaan 38 maassa, kertoivat Britannian ja Yhdysvaltain oikeusviranomaiset keskiviikkona.Etelä-Koreassa toiminut Welcome to Video -niminen verkkosivusto poistettiin verkosta maaliskuussa 2018. Se sisälsi yli 250 000 videota, kertoo uutistoimisto Reuters.Sivusto oli ensimmäisiä bitcoineilla toimivia lapsipornosivuja, kertoi Britannian järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiva poliisiviranomainen NCA uutistoimisto AFP:n mukaan. Bitcoinin käyttäminen mahdollistaa ostajien henkilöyden salaamisen maksutapahtuman aikana.Welcome to Video oli Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan ”sisällön määrällä mitattuna suurin lasten seksuaalisen hyväksikäytön foorumi”. Sivusto toimi niin sanotussa pimeässä verkossa eli darknetissa, jossa on paljon muutakin rikollista toimintaa.on johtanut ainakin 23 alaikäisen uhrin pelastamiseen Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Espanjassa. Monia videoilla esiintyviä lapsia ei ole vielä pystytty tunnistamaan.Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan syytettyjä on 38 maassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa, Etelä-Koreassa, Saksassa, Saudi-Arabiassa, Arabiemiraateissa, Tšekissä, Kanadassa, Irlannissa, Espanjassa, Brasiliassa ja Australiassa.Sivuston ylläpitämisestä epäillään 23-vuotiasta eteläkorealaista miestä. Hän on saanut yhdeksänkohtaisen syytteen Yhdysvalloissa.Britanniassa on NCA:n mukaan tuomittu seitsemän miestä. Ensimmäinen epäilty pidätettiin 2017. Yksi mies tuomittiin NCA:n mukaan 22 vuoden vankeuteen viisivuotiaan pojan raiskaamisesta ja kolmevuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä Welcome to Videossa, AFP kertoo.osallistuivat myös Etelä-Korean ja Saksan poliisiviranomaiset.Kansainvälinen yhteistyö sai alkunsa, kun brittiviranomaiset alkoivat tutkia brittitutkijaa, jota epäiltiin lasten hyväksikäytöstä. Vyyhtiin liittyi järjestäytynyttä rikollisuutta ja tietoverkkorikoksia.Mies tuomittiin 25 vuodeksi vankilaan sen jälkeen, kun hän oli tunnustanut 137 verkossa tapahtunutta hyväksikäyttöä. Syytteisiin sisältyi lapsen raiskaamiseen yllyttäminen ja vauvan hyväksikäyttö.