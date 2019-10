Ulkomaat

Tukholman alueella yöllä kolme räjähdystä, yksi Södermalmilla lähellä keskustaa

Tukholma

Tukholman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaxholmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy