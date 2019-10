Ulkomaat

Kurdit syyttävät Turkkia napalmin ja valkoisen fosforin käytöstä

Pohjois-Syyrian

kurdihallinto syyttää Turkkia ja sen liittolaisjoukkoja kiellettyjen aseiden käytöstä hyökkäyksessään. Kurdihallinnon mukaan hyökkääjät olisivat käyttäneet napalmia ja valkoista fosforia.Kurdien mukaan Turkki tarttui aseisiin koska se on kohdannut odottamattoman kovaa vastarintaa Ras al-Ainin rajakaupungissa.Syyrian sotaa tarkkaileva kansalaisjärjestä Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) totesi, että kiellettyjen aseiden käyttöä ei ole voitu varmistaa. Palovammoja saaneiden haavoittuneiden määrä on kuitenkin ollut viime päivinä nousussa. Useimmat heistä ovat olleet Ras al-Ainin alueelta.Kurdihallinto on jakanut sosiaaliseen mediaan videon, jossa näkyy palovammoja saaneita lapsia.Valkoinen fosfori on napalmin tapaan helposti syttyvää ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Ainetta käytetään taisteluissa savuverhojen aikaansaamiseen ja pommikohteiden merkitsemiseen. Kansainvälisten sopimusten mukaan sitä ei saa käyttää asutuilla alueilla.