Ulkomaat

Euroopan unioni ja Britannia ovat päässeet sopuun EU-eron ehdoista: Brexit-sopimus on syntynyt

Bryssel

Brexit-sopimuksesta

Käytännössä

on päästy sopuun Brysselissä. Asiasta kertoo muun muassa irlantilainen RTE-kanava. Neuvottelut ovat jatkuneet intensiivisinä useiden päivien ajan.Sopimustekstiä ei ole vielä julkistettu.Neuvotteluissa auki oli ainakin kysymys arvonlisäveron (ALV) laskemisesta Pohjois-Irlannissa Britannian erotessa EU:sta.Vero- ja tullikysymyksistä on löydettävä tekninen yhteisymmärrys, sillä molemmat osapuolet haluavat välttää rajatarkastusten paluun Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliselle rajalle.kyse on siitä, tulisiko EU:n ja Britannian välinen vero- ja tulliraja Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalle vai Pohjois-Irlannin ja Britannian väliin Irlanninmerelle.Molemmissa tapauksissa on sovittava monimutkaisista teknisistä ja juridisista järjestelyistä, joiden perusteella raja- ja tullitarkastukset voitaisiin toimittaa sujuvasti ja verot laskea kitkatta.Uutinen päivittyy.