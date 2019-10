Ulkomaat

Demarien arvaamaton johtajavalinta ratkaisee Saksan hallituksen ja Merkelin kohtalon

Berliini

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demarien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kühnert

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan

Jos

Jos