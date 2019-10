Ulkomaat

Aseiden hurjalla paukkeella ryyditetty juhlinta, toivo ja epäilykset heräsivät Pohjois-Syyriassa heti tulitauk

Korvia

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006276512.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurdienemmistöisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäileväiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy