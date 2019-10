Ulkomaat

Valkoinen talo myönsi Trumpin yrittäneen saada Ukrainalta poliittista hyötyä sotilasapua vastaan

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mulvaneyn

Sondland