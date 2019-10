Ulkomaat

Tulitus jatkuu Syyriassa tulitauosta huolimatta: Mitä Yhdysvallat ja Turkki sopivat tulitaukosopimuksessa?

Juuri nyt

Tulitauosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä sopimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti