Ulkomaat

New Yorkin kaupunki aikoo sulkea pahamaineisen Rikers Islandin -vankilan

New Yorkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikers

De Blasio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

90-luvulla